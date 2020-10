Em relatório, Braga defende Kassio Nunes de acusações de plágio

Em relatório sobre a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, apresentado ontem (14), o senador Eduardo Braga (MDB-AM) defendeu o candidato das acusações de plágio em trabalhos acadêmicos, que ganharam repercussão na mídia, tratando-as como "erro de tradução".



"O indicado não é professor universitário e nem se apresenta como tal. Não recebe adicionais e nem foi promovido em razão de cursos que tenha atendido. Também não precisa de títulos acadêmicos para julgar de acordo com a instituição e a lei", afirmou o senador.



O nome do desembargador foi sugerido pelo presidente Bolsonaro, de quem Braga se aproximou recentemente. Para assumir a caga deixada pelo ministro Celso de Mello, Kassio deverá enfrentar uma sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e votação no Senado.