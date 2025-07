Em nova ameaça, governo Trump diz que vai 'acompanhar de perto' caso de Bolsonaro

O governo do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, voltou a ameaçar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes em comunicado publicado nesta segunda-feira (14), afirmando que os EUA vão “acompanhar de perto” os desdobramentos no Brasil. A nova ameaça ocorre diante da imposição da taxação de 50% sobre produtos brasileiros, feita como manobra política para aprovar a anistia.

A nota foi publicada no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar as conclusões finais do processo que tem Bolsonaro como réu por tentativa de golpe em 2022. Também nesta segunda, o governo Lula assinou a Lei de Reciprocidade, vista como resposta ao tarifaço anunciado por Trump, que impôs 50% de taxação sobre produtos brasileiros.

No texto divulgado em uma conta oficial no X, Beattie disse que os EUA “impuseram consequências há muito esperadas” contra o STF e o governo brasileiro, criticando supostos ataques à liberdade de expressão, a Jair Bolsonaro e às negociações com os Estados Unidos. Na mensagem, Beattie classificou as ações brasileiras como “uma vergonha” e disse que estão “muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil”.