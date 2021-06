Em julho, conta de luz continua alta com bandeira tarifária vermelha

Na próxima terça-feira, os consumidores vão saber o valor da energia elétrica, nas contas do mês de julho. Mas a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, já adiantou que os preços vão seguir a bandeira tarifária vermelha. Na prática, contas de luz mais altas.

Segundo a reguladora, a bandeira mais cara tem dois patamares e, desta vez, vai seguir o patamar dois, devido à estiagem de chuvas nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, que registra “condições hidrológicas desfavoráveis”.

A ANEEL explica, ainda, que as bacias hidrográficas registraram as situações mais críticas, do histórico. E o mês de julho deve seguir nessa tendência, porque os reservatórios em baixa acabam reduzindo a capacidade de geração hidrelétrica e aumentando a necessidade de recursos termelétricos, o que é mais caro.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo da energia elétrica gerada, para ser consumida no mês que vai entrar. São as bandeiras verde, amarela e vermelha - neste caso, em patamares um ou dois. Isso significa que, para o próximo mês, com a bandeira vermelha, patamar dois, a cada 100 kwh gastos com a energia, será acrescido na conta, um valor de seis reais e vinte e quatro centavos.

Por isso, a dica para os consumidores é garantir o consumo de energia com os hábitos domésticos, sem desperdício.

Algumas dicas da ANEEL ajudam no consumo consciente: levar menos tempo nos banhos com chuveiro elétrico, fazer manutenção dos aparelhos de ar condicionado e manter portas e janelas fechadas durante o uso; buscar iluminação natural, em casa, e utilizar lâmpadas econômicas, além de acumular roupas para passar de uma só vez. Manter as luzes apagadas ao sair de cada cômodo, desligar da tomada os aparelhos em stand by, não colocar alimentos quentes na geladeira, entre outros hábitos que fazem a diferença na conta de luz.