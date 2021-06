Carla Zambelli apaga tuítes em que mencionava compra da Covaxin após sessão da CPI

O parlamentar revelou que Bolsonaro foi informado pelos dois da suspeita de corrupção e atribuiu as irregularidades ao seu líder de governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Segundo Miranda, Bolsonaro teria dito “Isso é grave!”, afirmado que iria mandar a Polícia Federal investigar, coisa que não aconteceu até ontem, e em seguida dito “Isso é coisa do [deputado Ricardo Barros].”. O presidente também teria dito “Você sabe quem é, se eu mexer nisso aí sabe o que vai dar merda”.

As suspeitas acerca da compra bilionária da Covaxin subiram de tom ontem (25) durante a sessão na CPI da Covid, com o depoimento do servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, que afirmou que foi pressionado para acelerar o contrato da Covaxin, e o seu irmão, o deputado Luis Miranda.

O Projeto 7c0, que monitora mensagens apagadas por políticos e autoridades cujo objetivo é aumentar a transparência e reduzir a desinformação, recuperou os tuítes apagados pela parlamentar. Ela teria apagado durante a madrugada deste sábado (26). Com isso, no Twitter, a tag "APAGOU" ficou entre os assuntos mais comentados.

Uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) apagou 5 posts que fez no Twitter sobre a vacina indiana Covaxin, cuja compra bilionária pelo governo federal é alvo de investigação na CPI da Covid e pelo Ministério Público, sob suspeita de irregularidades.

