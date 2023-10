Em cárcere, mulher salta de prédio para fugir do namorado agressor

Após ser agredida e mantida em cárcere privado pelo namorado, uma mulher saltou da janela do 3º andar de um prédio em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu no domingo (29) e as agressões foram registradas por câmeras de segurança. A mulher relatou que foi ameaçada e espancada pelo namorado.

A vítima explicou que em certo momento conseguiu sair do apartamento e correu para os elevadores. No entanto, ela foi alcançada pelo homem, agredida e arrastada à força para dentro da casa.

Sem alternativas, a mulher acabou se atirando da janela do apartamento do 3º andar. A polícia foi acionada e a vítima foi socorrida por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher foi hospitalizada e não há detalhes sobre seu estado de saúde. O suspeito de cometer os crimes, de 43 anos, fugiu e até o momento não foi localizado.