Em busca de dinheiro, motoristas de aplicativo aceitam até sexo com passageiros

Em tempos de alta inflação com o preço dos alimentos, aluguel e combustíveis nas alturas, qualquer renda extra ajuda o trabalhador a desafogar suas contas. E foi pensando nisso que cada vez mais motoristas de aplicativos têm aceitado fazer sexo com passageiros em troca de dinheiro.

Recentemente, a Folha de SP ouviu relatos e depoimentos de condutores cadastrados na Uber, na 99 e no InDriver que confirmaram a existência da prática. Todos pediram para não terem seus nomes divulgados para evitar punições. Procuradas, as empresas afirmaram que os envolvidos podem ter suas contas desativadas.

De acordo com os motoristas, na maioria dos casos, tanto o passageiro quanto o motorista são do sexo masculino, mas também há clientes mulheres. Para se ter uma ideia, existe até mesmo um código que pode ser acionado pelo chat com a letra "b", dando "gatilhos" entre a prática de motoristas com passageiros.

Na sequência, as partes combinam o que desejam fazer (masturbação, sexo oral ou anal) e os valores que serão cobrados. O ato pode ser praticado com o carro em movimento, parado em ruas pouco movimentadas, em um motel (bancado pelo cliente) ou até na casa do passageiro.