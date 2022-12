Em 10 dias, chove em BH mais da metade do previsto para o mês de dezembro

Confira o acumulado de chuvas até as 23h do dia 10 de dezembro:

A capital mineira está com alerta de pancadas de chuva até as 8h desta segunda-feira (12). A Defesa Civil alertou para a possibilidade de chuvas de 20 a 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Na Pampulha, já choveu 49,5% do esperado para dezembro. Depois, aparecem as regionais noroeste (48,4%), nordeste (44,2%), centro-sul (42,7%) e Venda Nova (42,2%).

Em todas as nove áreas monitoradas da capital, o acumulado passa de 100 milímetros. E, em pelo menos cinco, foi superado 40% do total previsto para o mês.

A Defesa Civil municipal divulgou um balanço em que mostra que somente na região oeste da capital mineira choveu 177,6 milímetros -ou seja, 52,4% do volume total esperado para os 31 dias do mês. Segundo o órgão, a média de dezembro é 339,1 milímetros.

