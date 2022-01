Eleitor tem até 4 de maio para regularizar título; saiba mais

O prazo para regularizar a situação do título de eleitor ou tirar o documento pela primeira vez encerra no dia 04 de maio. Encerra na mesma data o prazo para transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante do Cadastro Eleitoral, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que queiram votar em outra seção ou local de votação têm de 18 de julho a 18 de agosto para informar a Justiça Eleitoral do interesse na mudança. O cadastro biométrico continua suspendo devido à pandemia do coronavírus. No dia 2 de outubro, os brasileiros devem escolher o presidente do país, os governadores dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

