É falso que documento secreto da PGE aponta problemas na apuração das Eleições 2018

A respeito de notícias recebidas pelo alerta de desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre suposto documento secreto da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) apontando falhas na apuração das eleições 2018, a Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República (PGR) esclarece que a informação é falsa e foi tratada de forma descontextualizada. A notícia se refere ao documento público de arquivamento da Notícia de Fato nº 1.00.000.004090-2021-95, em que um cidadão questiona a lisura do pleito de 2018 e sugere a adoção de voto impresso no país. Na manifestação, de 6 de abril de 2021, a Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral transcreve trechos de documento do TSE em que se concluiu que "o processo de apuração realizado pela urna eletrônica gera elementos que inviabilizam qualquer fraude a ser realizada nos processos de totalização, realizado sobretudo em banco de dados, e na divulgação de resultados". Após apuração e análise dos documentos apresentados, a vice-PGE não identificou irregularidades no caso e determinou o arquivamento da Notícia de Fato.

