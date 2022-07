Advogado Sergio Pompilio toma posse como novo presidente do Conar

O advogado Sergio Pompilio tomou posse nesta segunda-feira (25) como novo presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Ele vai substituir João Luiz com um mandato de 2022 a 2024.

"Sou um defensor da autorregulamentação. No mercado publicitário, a autorregulamentação tem um papel de complementar todas as normativas e os ambientes regulatórios sem onerar o poder público", disse Pompilio. "É uma convergência de intenções em que os anunciantes, os veículos e as agências convergem para o mesmo fim, que é a garantia da transparência e ética publicitária", finalizou.

Sergio Pompilio é vice-presidente de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Johnson & Johnson para América Latina e também presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e do Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo (Sipatesp).