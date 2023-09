Duda Ramos é eleito o melhor deputado da região Norte

O deputado Duda Ramos (MDB-RR) foi o parlamentar mais votado pelo público na categoria regional Norte durante o Prêmio Congresso em Foco 2023. Essa é a primeira vez que o público tem a oportunidade de escolher os parlamentares que se destacaram em cada uma das cinco regiões do país.

O resultado saiu nesta quinta-feira (21), e foi anunciado durante a cerimônia de premiação, que é uma das mais importantes da política brasileira. Os cinco deputados mais votados na região Norte receberam reconhecimento, com Duda Ramos sendo agraciado com um troféu. Os demais parlamentares foram honrados com certificados. Abaixo estão os cinco premiados na categoria regional Norte, em ordem de votação:

Duda Ramos (MDB-RR)

Airton Faleiro (PT-PA)

Nicoletti (União-RR)

Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR)

Dilvanda Faro (PT-PA)

De acordo com as regras deste ano, os parlamentares elegíveis tinham que ter pelo menos 60 dias de mandato em 2023, não estarem envolvidos em processos de improbidade administrativa ou acusações criminais perante o Judiciário, e não terem feito apologia da tortura, violência ou práticas contrárias ao Estado Democrático de Direito e aos direitos humanos por meio de atos ou declarações. A lista de elegíveis foi elaborada após uma minuciosa pesquisa realizada pela equipe do Congresso em Foco em todos os tribunais do país.

O processo de votação foi auditado pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APFC), que emitiu um documento atestando a integridade do sistema. Além do voto popular, os melhores parlamentares da Câmara e do Senado foram escolhidos por um júri especializado e por jornalistas que cobrem o Congresso. Também foram indicados os destaques nas categorias Defesa da Educação, em parceria com o Todos pela Educação, e Clima e Sustentabilidade, com o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS).