CNA vê com preocupação votação do Marco Temporal no STF

O fim do marco temporal pode expropriar milhares de famílias no campo, que há séculos ocupam suas terras, passando por várias gerações, que estão na rotina diária para garantir o alimento que chega à mesa da população brasileira e mundial.

“A CNA vê, com muita preocupação, o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

A tese do marco tempora, defendida por proprietários de terras, dita que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, ou que estavam em disputa judicial na época.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) emitiu uma nota sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (21), que formou maioria para derrubar a aplicação da tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas.

