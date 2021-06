Doria volta atrás e recusa Copa América em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (01) que Brasília, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Goiás serão as cidades-sedes do campeonato.

De acordo com a Folha de São Paulo, Doria conversou com médicos e especialistas que orientaram pelo veto devido ao agravamento e os recentes alertas da 3ª onda da pandemia da Covid-19.

O governador de São Paulo, João Doria, voltou atrás e decidiu vetar os jogos da Copa América em São Paulo. Ele havia dito que não teria problemas da realização do campeonato, desde que os protocolos do Plano São Paulo, de combate à Covid-19, fossem seguidos.

