Doria cobra mais de 600 mil doses de vacina do Ministério da Saúde

Segundo o R7, as doses chegaram ao Brasil, no dia 25 e ainda não foram distribuídas ao Plano Nacional de Imunização. "Dá até a impressão que o Ministério da Saúde não tem pressa. Nós temos e os brasileiros que precisam da vacina no braço também", afirmou o governador.

"Estão estocadas no depósito do Ministério da Saúde desde o dia 25 de junho. Faço isso em nome de todos os governadores dos estados brasileiros", disse o Doria.

