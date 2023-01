Domitila diz que não tentou atingir Bruna em seu discurso de defesa

Em seguida, a modelo questionou aos colegas de confinamento o motivo de ter sofrido tantas consequências no jogo nas últimas semanas — como o veto à Prova do Líder e o Monstro.

"Em nenhum momento eu quis ofender ou generalizar sobre a Bruna. Foi 100% em relação a ele [Gabriel]", disse a miss. "Inclusive, eu usei as seguintes palavras: 'Eu não vim aqui para brincar com coisas que fazem analogia a um relacionamento abusivo'. Em nenhum momento foi sobre ela, foi sobre o meu concorrente"

No programa ao vivo, a modelo mencionou a relação de Gabriel Fop e Bruna no confinamento: "Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após seu discurso de permanência na segunda formação de Paredão do BBB 23 (Globo), neste domingo (29), Domitila conversou com os integrantes do Quarto Fundo do Mar e explicou que não queria atingir Bruna Griphao com suas palavras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.