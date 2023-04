Domitila diz não acreditar nas informações de Larissa

Domitila: "Eu não acredito no que a Larissa fala, eu acredito no que Tadeu fala. Porque o Tadeu é igual para todo mundo"

Segundo a modelo, ela apenas confia no que Tadeu Schmidt fala quando se comunica com os confinados.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um papo com Ricardo Alface e Sarah Aline no Quarto do Líder do BBB 23 (Globo), Domitila afirmou que não acredita nas informações externas que Larissa trouxe. A professora de Educação Física foi eliminada do reality, ficou uma semana fora da casa e voltou na repescagem.

