Diretor do Ministério da Saúde é exonerado após suspeito pedido de propina

Horas depois da publicação, o Ministério da Saúde decidiu desligar Dias da pasta. O diretor estava no órgão desde a gestão de Luiz Henrique Mandetta (2019), e foi indicado pelo deputado Ricardo Barros, líder do Governo na Câmara dos Deputados do Paraná.

Luiz, que representante da empresa Davati Medical Supply, conta que enquanto tentava fechar um contrato de venda com o Governo, Roberto teria pedido US$ 1 por dose de vacina. O pedido teria sido feito durante um jantar em Brasília, mas o contrato acabou não sendo fechado.

