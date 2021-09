Diretor do Enem digital pede exoneração 2 meses antes da prova

O diretor de tecnologia do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Daniel Miranda Pontes Rogério, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital, pediu exoneração nesta quarta-feira (22), 2 meses da realização da prova, que está prevista para os dias 21 e 28 de novembro.

