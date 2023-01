Dia de Reis marca dia de desmontar decoração de Natal; entenda

No entanto, como a celebração da liturgia em si só acontece no domingo após a data, a decoração no próximo ano pode se estender até o dia 8 de janeiro de 2022.

O dia 6 de janeiro, Dia de Reis, marca o momento de desmanchar as árvores de Natal, presépio, e todas as ornamentações que enfeitaram e deram magia nas casas de pessoas de todo o mundo.

