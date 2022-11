Destroços de avião da FAB são encontrados com corpos carbonizados

A aeronave era ocupada por dois militares. A FAB não divulgou as identidades deles. De acordo com o corpo de bombeiros, o avião saiu de Pirassununga (SP) com destino a Florianópolis.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos do município, Silvio Reis, o avião T-25 de instrução da Academia de Força Aérea foi encontrado "totalmente destruído", em uma área conhecida como Rolador.

Foram encontrados destroços do avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com dois corpos carbonizados, neste sábado (5), em uma área de mata de Canelinha, em Florianópolis, em Santa Catarina, após a aeronave ter desaparecido ontem (4) durante um voo de treinamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.