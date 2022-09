Deputado atira dentro de diretório do PSDB; vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que o deputado estadual Roque Barbiere (Avante), atirou dentro do diretório estadual do PSDB, em São Paulo, na noite desta quinta (1º). Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe as causas do disparo.

Deputado atira dentro de diretório do PSDB em São Paulo pic.twitter.com/cMNbYVuqtv — Babilônia (@hamudaniel19) September 2, 2022

As imagens mostram Barbiere conversando com outro homem na porta do diretório. De repente, quando o homem entra na recepção, o deputado tira a arma do casaco, dispara para cima e sai do local. O disparo atingiu um vidro.

O caso será encaminhado para o Tribunal de Justiça, porque o deputado tem foro privilegiado.

O Avante de São Paulo faz parte da coligação do governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição.