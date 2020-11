Deputada quer castração química para estupradores no Brasil

A deputada Bia Kicis (PSL-DF), propôs um projeto que estabelece a castração química para estupradores. O objetivo é que seja inibido o desejo sexual dos criminosos como pré-requisito para a concessão de liberdade condicional para condenados. As informações são da Exame.

De acordo com a revista, A deputada afirmou que em alguns estados americanos, como a Califórnia, já adotaram a castração química para garantir a liberdade condicional para estupradores.

"Diferente da castração física, esse método não envolve nenhum procedimento cirúrgico, tratando-se apenas da administração semanal de injeções com o objetivo de diminuir os níveis de andrógenos no sangue, o que em tese diminuiria as compulsões sexuais de determinados agressores sexuais, em especial os pedófilos e maníacos sexuais", disse a deputada para o site.

Atualmente, o Código Penal, garante apenas que condenado pelo estupro, só pode ser solto se comprovar que que não há mais intenção de cometer o crime.