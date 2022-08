Demônio entra como ator coadjuvante nas eleições do Brasil

Com discurso de Michelle Bolsonaro apelando ao fanatismo religioso neste domingo (7) na tentativa de Jair Bolsonaro em se reeleger, o presidente praticamente coloca o demônio como ator coadjuvante nas eleições de 2022.

Depois de Bolsonaro falar brevemente com o seu eleitorado em um culto religioso em Belo Horizonte na manhã de hoje, Michelle discursou por cinco minutos e apelou à fé na caça por votos evangélicos e femininos.

"É um momento muito difícil, irmãos. Não tem sido fácil. É uma briga, uma guerra do bem contra o mal. Mas eu creio que nós vamos vencer, porque Jesus já venceu na cruz do calvário", afirmou ela no evento de comemoração aos 50 anos de atuação do pastor Marcio Valadão.

"Por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi consagrado a demônios, cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios. E, hoje, consagrado ao Senhor Jesus", continuou.

Michelle disse que os dois são apenas um deputado e uma dona de casa, mas "o Senhor viu graça" neles. “Ali, eu sempre falo e falo para ele [Bolsonaro], quando eu entro na sala dele e olho para ele e para aquela cadeira: essa cadeira é do presidente maior, é do rei que governa essa nação", acrescentou.

Ainda no discurso, foi citado mais de uma vez o atentado a Bolsonaro em 2018: "É uma renúncia estar do outro lado. Pagamos um alto preço. E às vezes até com a vida, como tentaram tirar do meu marido em 2018",

De acordo com a Folha de S. Paulo, a estratégia do presidente e candidato à reeleição parece estar dando certo, já que suas intenções de voto entre o público feminino, apesar de ainda serem abaixo das de Luiz Inácio Lula da Silva, subiram na pesquisa do Datafolha no levantamento mais recente.

Em relação ao público evangélico, com quem Bolsonaro é mais forte, ele também cresceu e passou a ter 44% das intenções de voto.