Defesa de ex-ministro Milton tenta revogar prisão: 'Não oferece risco'

Eles destacam ainda que o próprio ministro abriu mão do sigilo bancário em cooperação com a polícia. A defesa aguarda retorno e reposta positiva do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), antes mesmo da audiência de custódia, que está marcada para ocorrer na tarde hoje (23).

Os advogados do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso ontem (22) pela Polícia Federal, entraram com um pedido de revogação da prisão dele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.