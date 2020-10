Decreto autoriza uso das Forças Armadas nas eleições deste ano

O decreto que autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições municipais deste ano foi editado pela Presidência da República nesta segunda-feira (19).



De acordo com a Agência Brasil, o decreto visa, de maneira geral, contribuir para a segurança do processo eleitoral, possibilitando o exercício livre do voto aos eleitores e a apuração adequada dos votos. Os locais em que as Forças Armadas vão atuar serão definidos em conjunto com o TSE.