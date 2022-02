Declaração do Imposto de Renda começa em março

O programa para declarar o Imposto de Renda de 2022 estará disponível a partir de 7 de março, e os dados devem ser enviados à Receita Federal até 29 de abril. São esperados mais de 34 milhões de declarações.

Neste ano, houve um atraso em relação aos anos anteriores, quando a declaração começava dia primeiro de março. Segundo o subsecretário de gestão corporativa do Fisco, Juliano Neves, as mobilizações dos agentes da Receita Federal por reajuste salarial e as novidades do programa atrasaram o cronograma.

A principal novidade da declaração do imposto de renda em 2022, segundo a Receita Federal, é que a chamada declaração pré-preenchida será oferecida a todos os contribuintes. Nesse documento constam todas as informações que a Receita já possui, o que facilita na hora de preencher os dados. Porém, é necessário fazer a autenticação no portal Gov.BR, como explicou o subsecretário da Receita, Juliano Neves.

Para ter o nível de segurança prata é necessário que a instituição financeira na qual o contribuinte tem conta confirme que a pessoa é ela mesma. Já o certificado nível ouro, exige cadastro da biometria facial no portal gov.br.

Outra novidade deste ano é que a declaração poderá ser feita de forma simultânea em todas as plataformas, no computador, on-line ou pelo aplicativo.

As restituições devem ser pagas em cinco lotes, o primeiro em 31 de maio e o último, dia 30 de setembro.