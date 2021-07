Declaração de irmão de Miranda na CPI da Covid será usada contra reforma administrativa

A declaração do irmão de Luis Miranda, o servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo, na CPI da Covid será usada pelos deputados para defender a estabilidade do servidor público durante audiência da reforma administrativa.

"A certeza de não ser demitido foi preponderante para a denúncia de corrupção no Ministério da Saúde", segundo o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, Fábio Faiad.

De acordo com o IG, a tentativa é minar a proposta de reforma administrativa do governo, que extingue a estabilidade para futuros servidores público, no entanto, a medida não afetaria direitos adquiridos.