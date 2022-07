Danilo Gentili expõe xingamento de bolsonarista que matou petista em aniversário

Gentili recuperou a postagem e disse: “Fico feliz por saber que ao contrário desses que estão me processando por essa tuitada, assassino não me admira”.

No twitter, o apresentador recuperou a publicação que mostra a foto de vários bolsonaristas, como o ex-secretário de Cultura Mários Farias e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, com a seguinte mensagem: “Encontre na imagem alguém que seja mamador de dinheiro público ou fracassado”, escreveu Gentili.

Danilo Gentili expôs um comentário do bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. O homem é responsável por matar a tiros o petista Marcelo Arruda, quando a vítima comemorava o aniversário no último sábado (9), no Paraná.

