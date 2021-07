Cruz Vermelha avalia impactos dos desaparecimentos para famílias

Além dos impactos na saúde física e mental, a vida financeira, jurídica e a segurança também são afetadas. Diego de Castro do Programa de Pessoas Desaparecidas da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro dá exemplos de como isso acontece:

Foram acompanhadas 27 famílias e a maioria dos familiares desenvolveram problemas como ansiedade, depressão, insônia, culpa e síndrome do pânico. Renata Reali, coordenadora do Programa de Saúde Mental da Cruz Vermelha destaca que são consequências de uma espécie de luto congelado.

Um estudo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha mostrou que os efeitos colaterais do desaparecimento de pessoas na vida dos familiares são uma regra.

