Criminosos sequestram trem e fazem maquinistas reféns no Rio de Janeiro

Para escapar de uma operação policial um grupo de 10 criminosos invadiram um trem de manutenção e fizeram dois maquinistas reféns na manhã desta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro.

Os profissionais estava faneco uma vistoria na área do Jacarezinho antes de serem surpreendidos pelo grupo. Armados, eles obrigaram a dupla a conduzir o trem até uma estação da Mangueira, onde desembarcaram tranquilamente e desapareceram.

A polícia fez buscas nas proximidades ao saber do sequestro, mas não conseguiu encontrar os suspeitos. Desde as primeiras horas do dia, a polícia faz uma mega operação de combate ao crime na Favela do Jacarezinho e tem encontrado grande dificuldade de acessar o local, uma vez que os traficantes estão montando barricadas e entrando em confronto com os agentes.

Por conta da ação, a circulação de várias linhas de trens nesses locais foi suspensa até o fim do dia.