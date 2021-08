Criminosos invadem celular de Maia e tentam aplicar golpe de R$ 20 mil em Miranda

O grupo fez contato com o deputado usando a conta de Maio no aplicativo de mensagem. À coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, o parlamentar relatou que percebeu que se tratava de um golpe, foi conversando e disse que não poderia transferir o dinheiro por causa de uma taxa de R$ 50 que teria que pagar para liberar a transação.

Criminosos tentaram aplicar um golpe de R$ 20 mil no deputado Luís Miranda após hackearem o celular do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia.

