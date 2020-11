Crianças jogam bomba e incendeiam pátio de departamento de trânsito

Duas crianças, com idades entre 9 e 10 anos, causaram um incêndio, nesta terça-feira (17), após jogarem uma bomba no pátio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) da cidade de Caririaçu, no Ceará. Cerca de 10 motos foram destruídas.

À polícias, os dois meninos contaram que encontraram o artefato na rua e decidiram acendê-lo jogando-o para dentro do pátio. Eles ainda disseram que se sentem arrependidos.

De acordo com o Sistema Globo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas utilizando um carro-pipa e extintores. O boletim de ocorrência foi registrado e os pais e advogados das crianças acompanharam os trâmites na unidade policial.