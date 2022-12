Criança morre afogada enquanto brincava na banheira de casa

Uma menina de apenas cinco anos morreu afogada em uma banheira enquanto brincava com outra criança dentro de casa no município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo.

O caso ocorreu no município de Santa Maria de Jetibá, na última quarta-feira (7). No momento do afogamento, a menina estava aos cuidados da babá, que chegou a fazer uma foto das meninas brincando e enviou para a mãe.

Momentos depois, a mulher saiu do local e foi até a sala da residência, ela relata que quando retornou, a menina já estava desacordada na água.

A mulher acionou a mãe, que estava no trabalho, e a mulher voltou correndo para casa. Ela levou a filha ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimar a menina. A polícia está investigando o caso.