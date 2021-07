Criança está internada há um ano após comer marmita envenenada

De acordo com UOL, a marmita também foi entregue para dois moradores de rua que morreram no dia seguinte.

Uma criança está internada há um ano após comer uma marmita envenenada com agrotóxico usado ilegalmente para matar ratos. Ele foi encaminhado ao hospital e depois foi transferido devido a gravidade do estado de saúde. O caso ocorreu no dia 21 de julho do ano passado, em Itapevi, em São Paulo.

