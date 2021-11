Criança de 7 anos morre após cair e torcer o joelho na escola

Com informações do G1

Segundo a unidade, "no terceiro atendimento, constatou-se tratar-se de caso potencialmente grave em decorrência dos sinais e sintomas apresentados e, prontamente, foi solicitada vaga de transferência via CROSS, que foi concedida para o Hospital Regional de Sorocaba".

Já na terceira vez em que a mãe a levou para o hospital no último domingo (31), a menina foi atendida por uma pediatra. A família relatou que a menina estava com a boca roxa e precisou de oxigênio. Lorrane fez raio-x no estômago após a medica perceber que o fígado estava inchado.

O tio conta que a família percebeu um inchaço em Lorrane, e a mãe a levou ao hospital mais uma vez no dia seguinte. Já no segundo atendimento os médicos colocaram uma tala na perna e a liberaram para casa.

No primeiro momento a menina foi exame de raio-x, recebeu medicação e foi liberada para voltar para casa. De acordo com a família, a criança ainda se queixava de sentir dores na perna, vomitando e apresentava febre. Os sintomas foram apontados como uma possível virose.

