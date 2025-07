Criança de 11 anos que caiu de Cânion no RS é encontrada morta

A criança de 11 anos que estava sendo procurada após cair de um mirante no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h. As equipes de busca trabalharam por horas até localizar a vítima.

Equipes de busca e salvamento, com apoio da aviação da Brigada Militar e auxílio de um drone, localizaram a vítima a aproximadamente 70 metros do ponto da queda, por volta das 17h30. O resgate, dificultado pelas condições climáticas, foi realizado por cordas e se estendeu até a noite.

De acordo com o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, a menina, que seria autista e estava com os pais – turistas de Curitiba, Paraná – teria saído correndo e caído antes que o pai conseguisse alcançá-la. O ponto da queda não possui cercas de proteção, e os bombeiros informaram que a queda ocorreu na parte central do penhasco, sem platôs ou vegetação.

Nota do Corpo de Bombeiros

"Hoje quinta-feira dia 10 de Julho por volta das 13:30hs o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento de uma ocorrência no Cânion Fortaleza em Cambara do Sul, onde uma menina teria caído da borda do cânion em direção ao precipício. Equipes dos Pelotões de Canela e Gramado deslocaram ao local e prontamente outra equipe do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre juntamente com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar deslocaram para apoio. Por volta das 17:30hs com auxílio de um Drone do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a cerca de 70 metros de altura do ponto da queda, de imediato as equipes iniciaram a montagem dos equipamentos para acessar por cordas o cânion, haja visto que devido as condições climáticas, as aeronaves não conseguiam operar com segurança no local. As equipes seguiram os trabalhos no local noite a dentro e próximo das 23h chegaram até a vítima que infelizmente já estava sem vida. Agora as equipes efetuam a ascensão do cânion, para finalização dos trabalhos de resgate no local, dando início em seguida os tramites da Policia Civil e Instituto Geral de Perícias.

O Corpo de Bombeiros Militar lamenta com profundo pesar o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares."