CPI: Randolfe quer convocar Facebook e Youtube contra lives de Bolsonaro

"O senhor Presidente da República tem o direito de falar a besteira que quiser, só não tem o direito de produzir o aumento desses números, de cada vez mais disseminar notícias sem lastro na ciência", disse ele ao se referir a fala polêmica do presidente que defendeu a contaminação do vírus .

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, avisou que vai protocolar pedidos de convocação das plataformas Facebook e Youtube, que transmitem as lives semanais do presidente Bolsonaro.

