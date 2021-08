CPI ouve empresário que esteve em jantar de negociação da vacina Astrazeneca

O empresário José Ricardo Santana, que esteve presente em jantar em restaurante de Brasília, no dia 25 de fevereiro será ouvido pela CPI nesta quinta-feira (26). Ele, que teve a quebra de seus sigilos aprovada na comissão, é ex-secretário-executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial cuja secretaria-executiva cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a Agência Senado, o requerimento de convocação é do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), em que justifica que Santana também tem ligação direta com Francisco Emerson Maximiano, seus sócios e empresas — entre elas, a Precisa Medicamentos.

"Há comprovação de que, juntamente com Maximiano e outros investigados, inclusive no mesmo voo, [Santana] foi à Índia tratar com a fabricante da Covaxin [vacina desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech]", disse Calheiros.