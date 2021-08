CPI ouve auditor do TCU que fez 'estudo paralelo' sobre supernotificação da Covid-19

De acordo com a Agência Senado, o estudo foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro. O auditor foi afastado do cargo em julho deste ano.

O auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques será ouvido nesta terça-feira (17) pela CPI da Pandemia. Ele deve esclarecer sobre um 'estudo paralelo' em que apontou que metade das mortes confirmadas no Brasil por covid-19 não teria ocorrido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.