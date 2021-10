CPI: Ex-médico e paciente da Prevent Senior serão ouvidos no último dia de depoimentos

A Prevent Senior é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid-19 e de pressionar médicos a prescreverem remédios ineficazes contra a doença. O plano de saúde também é suspeito de participar de um "gabinete paralelo" do Palácio do Planalto, que, para a CPI, orientava o presidente Jair Bolsonaro sobre condutas durante a pandemia.

