CPI da Pandemia será instalada depois do feriado de 21 de abril

Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) descartou uma disputa pela presidência ou pela relatoria da CPI, apesar de um dos cargos tradicionalmente ficar com o autor do pedido de investigação.

Na ocasião, eles difnirão quem fica com o cargo de relator, presidente e vice-presidente da CPI e discutirá se as sessões serão presenciais, semipresenciais ou remotas.

Com as indicações partidárias concluídas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou para depois do feriado a primeira reunião da CPI da Pandemia.

