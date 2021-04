CPI da Covid vai investigar documento com recomendação de cloroquina

A recomendação do Ministério da Saúde do uso de hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 será um dos pontos investigados na CPI da Pandemia no Senado.

O Ministério enviou para a Fiocruz, em junho de 2020, um documento como 'medidas essenciais a tomar e divulgar' a consideração da prescrição do remédio.

Diz ainda que as unidades de saúde devem "dispor visivelmente as orientações para prescrição para gestantes e pacientes adultos e pediátricos com sinais leves, moderados e graves nas três fases de tratamento".

Vale lembrar que não há comprovação da eficácia do medicamento contra a doença.

A instalação da CPI está marcada para a próxima terça-feira (27). A primeira sessão deve eleger o senador Omar Aziz presidente da comissão.