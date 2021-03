Covid: Pazuello fala em 'momento grave da pandemia' após recorde de mortes

"Hoje é um dia difícil para todos os brasileiros. Atingimos um grave momento da pandemia. As variantes do coronavírus nos atingem de forma agressiva", disse ele. "A todos vocês, quero dizer que estamos trabalhando firmes para mudar esse quadro."

