Covid: Doria antecipa em 30 dias vacinação de toda população adulta de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), antecipou mais uma vez a vacinação contra a covid-19 no Estado e prometeu vacinar toda a população adulta (a partir de 18 anos) até o final de setembro. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (13).

"Antecipamos, portanto, em 30 dias o prazo de vacinação em São Paulo. Essa é uma grande notícia para todos os brasileiros, paulistas e residentes aqui em São Paulo com idade acima de 18 anos. Os adultos estarão vacinados até 15 de setembro", disse Doria em coletiva de imprensa.

Doria não especificou o que fez com que a vacinação pudesse ser antecipada no cronograma, mas afirmou que o novo calendário leva em conta as próximas remessas de doses dos imunizantes que São Paulo vai receber: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen.

"Esse é o maior avanço em toda a nossa campanha, neste momento. Quase 7,5 milhões de pessoas serão vacinadas em um mês no estado de São Paulo. O avanço é planejado com base em remessas de vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização", disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

"Nós temos, hoje, aqui no território já, a vacina do Butantan, a vacina da FioCruz e temos a vacina da Pfizer. Aguardamos uma chegada da Janssen, que deveria chegar entre ontem e hoje, não chegou e deve estar chegando nas próximas 24 horas. Então, teremos 4 vacinas a partir de amanhã", disse Regiane.

No início de junho, Doria já havia anunciado que toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estaria imunizada até o final de outubro desde ano.

Confira o novo calendário de vacinação de São Paulo:

- 50 a 59 anos: 16/06 a 22/06

- 43 a 49 anos: 23/06 a 29/06

- 40 a 42 anos: 30/06 a 14/07

- 35 a 39 anos: 15/07 a 29/07

- 30 a 34 anos: 30/7 a 15/8

- 25 a 29 anos: 16 a 31/8

- 18 a 24 anos: 1 a 15/9