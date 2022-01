Covid: Brasil pode ter 1 milhão de casos por dia em duas semanas, apontam cientistas

O Brasil pode chegar a um milhão de pessoas infectadas por dia com Covid daqui a duas semanas. A projeção foi feita pela Universidade de Washington (EUA) e considera que os casos são superiores aos dados oficiais e devem mais do que dobrar nos próximos 15 dias. Segundo a Folha de São Paulo, o país vive um apagão de números sobre a doença, portanto não se sabe o tamanho da onda de contaminações impulsionada pela variante ômicron atualmente, já que os sistemas de notificação do Ministério da Saúde estão instáveis há um mês, após ataques hackers, e não há uma política ampla de testagem. Seguindo a projeção, o país deve chegar a 1 milhão de infectados no dia 23 de janeiro e a um pico de 1,3 milhão em meados de fevereiro. Estima-se que 468 mil pessoas tenham sido infectadas no Brasil apenas nesta sexta (7), incluindo as que não fizeram exames. A quantidade é quase nove vezes superior aos testes positivos registrados pelos estados nas últimas 24 horas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.