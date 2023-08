Covid-19: só 11% das crianças de até 5 anos tomaram 2 doses da vacina

Your browser does not support the video tag.

Apenas um 1,5 milhão de crianças no Brasil entre 6 meses e 5 anos tomou ao menos duas doses da vacina contra covid-19. Esse número representa 11% das mais de 13 milhões de crianças nessa faixa etária.

Os dados são do novo boletim do Observa Infância, Observatório de Saúde na Infância, que usou informações do Ministério da Saúde e foi divulgado nessa sexta-feira (11).

Além disso, a cobertura vacinal entre bebês de 6 meses a 2 anos foi de quase 3%. Já para as crianças entre 3 e 4 anos, essa porcentagem sobe para quase 22%.

Segundo o infectologista Werciley Júnior, apesar da diminuição na evolução dos casos de covid, ainda há ocorrência de casos graves. O médico ressalta a importância da vacinação.

O Brasil registrou, entre janeiro e julho de 2023, 80 mortes de crianças de até 4 anos. E, das 2,7 mil hospitalizações por causa da covid-19 neste ano, quase mil internações foram de crianças de 1 a 4 anos. Isso significa uma média semanal de quase 38 hospitalizações dos pequenos.

Para o infectologista Werciley Júnior, é preciso reforçar as campanhas e facilitar o acesso às vacinas nos postos de saúde.

De acordo com os pesquisadores, alguns fatores explicam a baixa vacinação, como a demora para a compra de vacinas, a divulgação de informações falsas de que as crianças não sofrem com a forma grave de covid-19 ou que há falta de segurança e eficácia da vacina. Agência Brasil