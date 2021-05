Covid-19: Pará descarta casos suspeitos de variante indiana

O Pará descartou os dois casos suspeitos da nova cepa indiana no estado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27), pelo governador Helder Barbalho, via redes sociais. Segundo ele, as análises do Instituto Evandro Chagas não constataram a presença do vírus. Portanto, até o momento, o Pará segue sem registros da nova cepa e mantém medidas para evitar a chegada da nova cepa, como a barreira sanitária em relação ao Maranhão, estado vizinho que já constatou a presença da variante do novo coronavírus.

Os casos analisados foram notificados pela Prefeitura de Primavera, nordeste do Pará. Dois pacientes relataram que estiveram no Maranhão nos últimos dez dias e tiveram contato indireto com tripulantes do navio MV Sandong da Zhi, que registrou casos da variante indiana do novo coronavírus. Os dois pacientes apresentaram síndrome gripal, com relatos de dor de garganta, febre, coriza, tosse e cefaléia e apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Eles relataram que trabalham no porto de Itaqui, no Maranhão, e frequentam constantemente o local de trabalho em uma unidade em São Luís.