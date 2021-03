Covid-19: Ministro Marcelo Queiroga diz que meta é vacinar 1 milhão por dia

“O compromisso número um do nosso governo é a implementação de uma forte campanha de vacinação. Todos sabem o esforço que foi feito para buscar vacinas. Hoje sabemos que 95% da população brasileira deseja ser imunizada. E nós, agentes públicos, temos que envidar esforços para que o programa de vacinação tenha concretude”, declarou Queiroga durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

