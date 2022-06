Covid-19 é responsável por 92% das mortes por vírus respiratórios

Quase 70% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave atualmente no Brasil são em decorrência da covid-19. É o que aponta o último o Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quinta-feira. Ainda de acordo com o boletim, referente à semana de 29 de maio a 4 de junho, a doença também é a causa de 92% dos óbitos por vírus respiratórios. Ao todo, no período analisado, foram 7.700 notificações da síndrome no país.

O levantamento da Fiocruz reforça a tendência de aumento dos diagnósticos positivos para o coronavírus que, segundo o coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, vem sendo registrada há pelo menos seis semanas.

O estudo estima um crescimento de 88% na média móvel de casos semanais das infecções respiratórias por vírus na população adulta, puxado pela covid.

Nas crianças e adolescentes, o boletim aponta estabilização dos casos, mas em patamar elevado nas faixas de 0 a 4 e 5 a 11 anos. No primeiro grupo, os diagnósticos seguem associados principalmente ao vírus sincicial respiratório. No entanto, a análise destaca que os registros de coronavírus, rinovírus e metapneumovírus também têm presença importante.

Diante do cenário, o pesquisador Marcelo Gomes ressaltou a importância da dose de reforço da vacina contra a covid e da volta do uso de máscaras.

A análise aponta, ainda, avanço importante do vírus influenza A no estado do Rio Grande do Sul o que, segundo os pesquisadores, reforça a importância da população também se imunizar contra a gripe.