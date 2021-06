Covid-19: Brasil recebe novo lote com 842 mil doses de vacina da Pfizer

O contrato com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 até o fim do ano.

De acordo com o G1, é o primeiro carregamento enviado ao país pela farmacêutica por meio do consórcio global Covax Facility. Outros 14 lotes do imunizante contra Covid-19 já foram recebidos, todos pelo contrato direto com o Ministério da Saúde.

Um novo lote com 842 mil doses da vacina da Pfizer chegou ao Brasil neste domingo (20), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo.

